Завод Toyota в Петербурге перешел ФГУП «НАМИ»

Завода автопроизводителя Toyota в Петербурге перешел в собственность подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что работают над скорейшим возобновлением производства.

НАМИ также получает право собственности на все оборудование и земельный участок. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал передачу. Однако в середине марта «Камаз» заявил, что в этом активе не заинтересован. В «АвтоВАЗе» сказали, что не видят смысла размещать там свое производство.

Как рассказывали ранее источники «Ъ», «НАМИ» не строит планов по производству на мощностях предприятия автомобилей. По их словам, покупателем завода может стать концерн «Алмаз-Антей». Его сотрудники присутствовали при прокурорской проверке Toyota в 2022 году. Собеседник издания предположил, что концерн будет собирать на предприятии электромобиль E-Neva.

Японский автопроизводитель приостановил сборку машин на своем российском предприятии из-за ввода российских войск на территорию Украины еще весной 2022 года. В сентябре Toyota была вынуждена закрыть завод из-за его простоя. Санкции не позволяют поставлять в РФ необходимые комплектующие.

Ранее в собственность «НАМИ» перешли российские активы автопроизводителя Renault. При этом сам завод получила администрации Москвы, сейчас на нем собирают «Москвич 3» и «Москвич 3е». Кроме того, «НАМИ» передали завод Nissan в Петербурге.

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