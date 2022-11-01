Toyota потеряла $655 млн из-за прекращения производства в России

Японский автоконцерн Toyota лишился около $655 млн из-за приостановки производства машин в России, следует из финансового отчета компании pа второй квартал 2022 года.
Несмотря на ограничения работы на российском рынке выручка Toyota увеличилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте Toyota заявила, что приостановит производство на территории РФ, завод в Шушарах в Ленобласти находился в простое. А в сентябре компания приняла решение закрыть сборочную площадку, сотрудникам пообещали компенсацию в размере 12 окладов.
Из отчета следует, что хотя снижение активности на российском рынке обошлось концерну в $655 млн, выручка за второй квартал составила $119,5 млрд, что на 14,4% больше, чем в 2021 году.
По словам главного бухгалтера компании Масахиро Ямамото, убытки из-за частичного ухода из России связаны с расходами на увольнение сотрудников и обесцениванием активов.
В настоящее время присутствие автопроизводителя в стране ограничивается оказанием сервисных и дилерских услуг.
Фото на обложке: Unsplash
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