Минпромторг сообщил о закрытии завода Toyota в Санкт-Петербурге

Автоконцерн Toyota закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщает Минпромторг России, на данные которого ссылается РИА Новости.
Завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.
По данным источников газеты «Коммерсантъ», автоконцерну не удалось наладить поставки комплектующих в РФ. Теперь площадку ждет консервация и затем, возможно, продажа, но выпуск Toyota на ней не возобновится.
Московский офис концерта оптимизируют: сотрудникам и штату завода будут предложены повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом компания не уходит из России.
Фото на обложке: Unsplash
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