«Мегафон» присоединит два выкупленных у USM проекта

ПАО «Мегафон» проведет внеочередное собрание акционеров 26 июня, на нем будет обсуждаться вопрос реорганизации компании через присоединение «Мегафон Финанс», а также выкупленных у USM разработчика мобильных приложений «ИнПлат» и системного интегратора «Талмер».

Ранее оператор выкупил у структур холдинга USM «ИнПлат» и «Талмер», стоимость сделок не уточнялась. Как поясняли в самой компании, приобретение «ИнПлата» связано с планами развивать финтех-направление.

«ИнПлат» разрабатывает мобильные платежные инструменты, в том числе в соцсетях («Вконтакте», «Одноклассники»). Выручка компании в 2022 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 280,7 млн рублей.

«Талмер» специализируется на сетевой инфраструктуре и информационной безопасности. Прошлый год компания завершила с убытком в 713,9 млн рублей.

В конце прошлого года «Мегафон» приобрел компанию oneFactor, которая разрабатывает аналитические сервисы на основе AI.

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