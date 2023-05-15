«Мегафон» присоединит два выкупленных у USM проекта

ПАО «Мегафон» проведет внеочередное собрание акционеров 26 июня, на нем будет обсуждаться вопрос реорганизации компании через присоединение «Мегафон Финанс», а также выкупленных у USM разработчика мобильных приложений «ИнПлат» и системного интегратора «Талмер».
Ранее оператор выкупил у структур холдинга USM «ИнПлат» и «Талмер», стоимость сделок не уточнялась. Как поясняли в самой компании, приобретение «ИнПлата» связано с планами развивать финтех-направление.
«ИнПлат» разрабатывает мобильные платежные инструменты, в том числе в соцсетях («Вконтакте», «Одноклассники»). Выручка компании в 2022 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 280,7 млн рублей.
«Талмер» специализируется на сетевой инфраструктуре и информационной безопасности. Прошлый год компания завершила с убытком в 713,9 млн рублей.
В конце прошлого года «Мегафон» приобрел компанию oneFactor, которая разрабатывает аналитические сервисы на основе AI.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 2 Краш-тест сайтов: взяли под прицел операторов «большой тройки»
- 3 Правительство отменило одно из условий для получения льготного кредита под 3% для IT-компаний
- 4 Нейросеть научили составлять описание вакансий за работодателя
- 5 Как и где купить криптовалюту в России?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023