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«Мегафон» купил разработчика аналитических AI-сервисов oneFactor

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании oneFactor — она разрабатывает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта (AI). Сумма сделки не раскрывается. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Мегафона».

«Мегафон» купил разработчика аналитических AI-сервисов oneFactor

Сделка позволит телеком-оператору усилить экспертизу в области big data и предложить абонентам и бизнесу новые решения.

«Мегафон» по итогам сделки получил 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банков, страховых компаний, электронной коммерции, ритейла и туризма.

В числе разработок компании — сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды и другие продукты с использованием big data.

oneFactor, как сообщается, сохранит все текущие контракты и продолжит работать с внешними партнерам после завершения сделки.

По данным системы «Контур.Фокус», продавцом выступило ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в USM Алишера Усманова, также владеет «Мегафоном»).

Юрлицо oneFactor было образовано в июле 2010 года. Выручка компании по итогам 2021 года составила 11,4 млрд рублей (против 792 млн в 2020 году), чистая прибыль — 898,6 млн рублей (против 335,6 млн в 2020 году).

Фото на обложке: Unsplash

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