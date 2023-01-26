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«Мегафон» купил разработчика решений для банков «ИнПлат»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Мегафон» выкупил у структур USM разработчика ПО для банков «ИнПлат», компания решила развивать финтех-направление. Сделка была закрыта в январе, рассказали в пресс-службе «Мегафона».

«Мегафон» купил разработчика решений для банков «ИнПлат»

«ИнПлат» является ключевым партнером оператора в области мобильной коммерции. Компания обрабатывает 80% потока платежей с телефонного счета.

По словам директора по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александра Соболева, после ухода из России инструментов иностранных поставщиков на рынке возросла потребность в средствах онлайн-платежей.

Компания совместно с «ИнПлат» уже выпустила несколько решений. В их числе — сервис Smart Pay. С его помощью можно произвести оплату при недостаточном количестве средств на счету. Часть суммы система спишет с банковской карты.

Ранее «Мегафон» запустил линейку собственных кнопочных телефонов Fontel. В  текущем году в продажу поступит 8 моделей, анонсировали в компании.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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