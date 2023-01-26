«Мегафон» купил разработчика решений для банков «ИнПлат»

«Мегафон» выкупил у структур USM разработчика ПО для банков «ИнПлат», компания решила развивать финтех-направление. Сделка была закрыта в январе, рассказали в пресс-службе «Мегафона».
«ИнПлат» является ключевым партнером оператора в области мобильной коммерции. Компания обрабатывает 80% потока платежей с телефонного счета.
По словам директора по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александра Соболева, после ухода из России инструментов иностранных поставщиков на рынке возросла потребность в средствах онлайн-платежей.
Компания совместно с «ИнПлат» уже выпустила несколько решений. В их числе — сервис Smart Pay. С его помощью можно произвести оплату при недостаточном количестве средств на счету. Часть суммы система спишет с банковской карты.
Ранее «Мегафон» запустил линейку собственных кнопочных телефонов Fontel. В текущем году в продажу поступит 8 моделей, анонсировали в компании.
Фото на обложке: FotograFFF /
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