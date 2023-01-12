«Мегафон» запустил продажи собственного кнопочного телефона

«Мегафон» создал линейку собственных кнопочных телефоном под брендом Fontel. В феврале устройства поступят во все магазины сети оператора, рассказали в пресс-службе компании.

Первая модель уже поступила в продажу, прибрести ее можно в интернет-магазине «Мегафона» за 790 рублей. В компании ожидают, что до конца текущего года бренд получит до половины продаж всех кнопочных телефонов сети.

Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 Гб.

По словам директора по продажам «Мегафона» Давида Борзилова, спрос на кнопочные телефоны не снижается, несмотря на популярность смартфонов.

«Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», — сказал Борзилов.

На протяжении последних лет доля кнопочных телефонов сети составляла примерно 15-17%. В компании отмечают, что потребительские требования к таким устройствам растут. Сегодня при выборе кнопочного телефона покупатели обращают внимание на размер дисплея, эффективность батареи и большой объем памяти, а также MicroSD.

Ожидается, что в 2023 году в продажу поступят восемь моделей Fontel. Линейку пополнят «раскладушки», а также противоударные и водонепроницаемые модели. Цена телефонов начинается от 590 рублей, самая дорогая модель будет стоить 2990.

В конце лета дистрибутор «Мегафона» — «Рево чардж рус» — зарегистрировал несколько торговых марок, которые позволили компании продавать бытовую технику.

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