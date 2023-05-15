ЦБ намерен усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы

Центральный банк России выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, поступают жалобы: граждане, последовав таким советам, часто анонимных финансовых гуру, сталкивают с финансовыми потерями и мошенничеством.

Михаил Мамута почеркнул, что нужна ответственность за незаконные инестиционные советы, так как последствия их близки к злоупотреблению правом. Он добавил, что в этой области достаточно проблем, которые требуют системных решений. Сейчас это обсуждается с профильными ведомствами.

Специалист также указал: в регулябторе уверены, что контроль института инвестсоветников требует совершенствования. Кроме того, ЦБ РФ поддерживает законопроект, который бы запрещал привлекать деньги граждан в компании, не находящиеся под надзором регулятора. К тому же, необходима постоянная просветительская работа в сфере инвестиционной грамотности, заключил Михаил Мамута.

В начале марта подобное уголовное дело было возбуждено в отношении фитнес-блогера Лерчека и ее супруга. Их обвиняют в неуплата налогов на 300 млн рублей.

Вслед за Лерчеком уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей завели против блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.

В апреле автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу. В отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock