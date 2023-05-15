ЦБ намерен усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы

Центральный банк России выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
По его словам, поступают жалобы: граждане, последовав таким советам, часто анонимных финансовых гуру, сталкивают с финансовыми потерями и мошенничеством.
Михаил Мамута почеркнул, что нужна ответственность за незаконные инестиционные советы, так как последствия их близки к злоупотреблению правом. Он добавил, что в этой области достаточно проблем, которые требуют системных решений. Сейчас это обсуждается с профильными ведомствами.
Специалист также указал: в регулябторе уверены, что контроль института инвестсоветников требует совершенствования. Кроме того, ЦБ РФ поддерживает законопроект, который бы запрещал привлекать деньги граждан в компании, не находящиеся под надзором регулятора. К тому же, необходима постоянная просветительская работа в сфере инвестиционной грамотности, заключил Михаил Мамута.
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Фото на обложке: Ultraskrip /
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