Рост цены нефти Brent, новые лидеры рынка телевизоров в РФ, спрос на туры в ноябре: главное для бизнеса 14 октября

Лидирующие банковские аналитики констатируют, что мы живем в «самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», Росавиация вывозит граждан из Израиля, когда Lufthansa Group ограничивает количество специальных рейсов, спрос россиян на ноябрьские туры растет, а Wildberries после совещания в Генпрокуратуре дает задний ход и отказывается от комиссии 3% при оплате картами Visa и Mastercard. Продолжаем следить за развитием бизнес-истории наших дней.
- Гендиректор одного из крупнейших мировых банков JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал выразил мнение, что сейчас мы переживаем «самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», что может вызвать беспрецедентное падение энергетических и продовольственных рынков, сокращение мировой торговли и разрушение геополитических отношений.
- Росавиация сообщила, что с 9 октября авиакомпании перевезли между Россией и Израилем более 3 тыс. человек, непосредственно из Израиля в Россию — более 2,3 тыс. человек.
- Авиакомпании концерна Lufthansa Group из-за соображений безопасности и нестабильной работы в Тель-Авиве больше не будут выполнять специальные рейсы для эвакуации граждан из Израиля.
- Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в пятницу превысила $90 за баррель впервые с 4 октября.
- Торговая организация GSMA подсчитала, что в 2023 году смартфонами пользуются 55% жителей мира (около 4,3 млрд).
- Почти 54% россиян, большинству из которых от 18 до 34 лет (57%), доверяют российскому фондовому рынку, на котором инвестируют (Страховой Дом ВСК).
- Продажи туров на длинные выходные вокруг Дня народного единства выросли на 30-40% («Интерфакс-Туризм»).
- Стоимость посуточной аренды квартир в бизнес-столицах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск и др.) выросла от 14% до 27% по сравнению с началом октября 2022 года («Авито Недвижимость»).
- После девяти лет лидерства на рынке РФ телевизоры южнокорейского бренда Samsung уступил место трем китайским — Haier (11,5% рынка — 665 тыс. продаж, 15,3% выручки — 22,1 млрд рублей), Xiaomi (8,3% продаж) и Hisense (6,6%). В целом продажи телевизоров выросли за январь–сентябрь на 35–40%.
- Компания Wildberries после совещания в Генпрокуратуре заявила, что пересмотрит свою позицию и перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard.
- После завершения сделки Microsoft и Activision Blizzard стало известно, что гендиректор разработчика игр Бобби Котик с 1 января 2024 года покинет пост спустя 33 года работы.
Фото на обложке: Unsplash
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