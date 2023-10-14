Лидирующие банковские аналитики констатируют, что мы живем в «самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия», Росавиация вывозит граждан из Израиля, когда Lufthansa Group ограничивает количество специальных рейсов, спрос россиян на ноябрьские туры растет, а Wildberries после совещания в Генпрокуратуре дает задний ход и отказывается от комиссии 3% при оплате картами Visa и Mastercard. Продолжаем следить за развитием бизнес-истории наших дней.

Рост цены нефти Brent, новые лидеры рынка телевизоров в РФ, спрос на туры в ноябре: главное для бизнеса 14 октября