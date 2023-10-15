Темпы роста мирового ВВП, главные поставщики вина в РФ, новый лидер на рынке телевизоров: главное 15 октября

Ахмед Садулаев
Мировая инфляция в 2023 году обгонит прирост ВВП более чем в два раза, Латвия сместила Италию из списка главных поставщиков вина в Россию, а китайский бренд Haier стал лидером российского рынка телевизоров после 9-летнего господства Samsung. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Темпы роста мирового ВВП, главные поставщики вина в РФ, новый лидер на рынке телевизоров: главное 15 октябряАхмед Садулаев
Мир
- Международный валютный фонд прогнозирует прирост мирового ВВП 3% в 2023 году, что ниже среднегодовых темпов за последние 20 лет (3,8%). При этом инфляция останется на уровне 6,8% в 2023 году со снижением до 4% к 2026-му, сообщается на сайте Минфина РФ.
- Страны G20 называют устойчиво высокую инфляцию, увеличение мирового госдолга и геоэкономическую фрагментацию в качестве причин замедления роста мировой экономики.
- 190-метровый сухогруз Sophia Z этой ночью на 4 часа заблокировал Босфорский пролив из-за неисправности с рулем (РИА).
Россия
- Литва, Грузия и Латвия стали главными поставщиками вина в Россию по итогам января-августа 203 года, отгрузив вино на $317,5 млн. Латвия вытеснила из этого списка Италию, чьи поставки сократились на 4% год к году (РИА со ссылкой на Comtrade).
- В Москве с воскресенья растет стоимость проезда в городском транспорте и эвакуации автомобилей. Столичный Дептранс объяснил изменение цен «ежегодной инфляцией, ростом цен на топливо и электроэнергию».
Бизнес
- Китайский бренд Haier сместил Samsung с первого места на российском рынке телевизоров. Корейская компания 9 лет лидировала по объемам продаж телевизоров в РФ («Коммерсант»).
Фото: Unsplash
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