Мировая инфляция в 2023 году обгонит прирост ВВП более чем в два раза, Латвия сместила Италию из списка главных поставщиков вина в Россию, а китайский бренд Haier стал лидером российского рынка телевизоров после 9-летнего господства Samsung. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Темпы роста мирового ВВП, главные поставщики вина в РФ, новый лидер на рынке телевизоров: главное 15 октября