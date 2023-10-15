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Темпы роста мирового ВВП, главные поставщики вина в РФ, новый лидер на рынке телевизоров: главное 15 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Мировая инфляция в 2023 году обгонит прирост ВВП более чем в два раза, Латвия сместила Италию из списка главных поставщиков вина в Россию, а китайский бренд Haier стал лидером российского рынка телевизоров после 9-летнего господства Samsung. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Темпы роста мирового ВВП, главные поставщики вина в РФ, новый лидер на рынке телевизоров: главное 15 октября

Мир

  • Международный валютный фонд прогнозирует прирост мирового ВВП 3% в 2023 году, что ниже среднегодовых темпов за последние 20 лет (3,8%). При этом инфляция останется на уровне 6,8% в 2023 году со снижением до 4% к 2026-му, сообщается на сайте Минфина РФ.
  • Страны G20 называют устойчиво высокую инфляцию, увеличение мирового госдолга и геоэкономическую фрагментацию в качестве причин замедления роста мировой экономики.
  • 190-метровый сухогруз Sophia Z этой ночью на 4 часа заблокировал Босфорский пролив из-за неисправности с рулем (РИА). 

Россия

  • Литва, Грузия и Латвия стали главными поставщиками вина в Россию по итогам января-августа 203 года, отгрузив вино на $317,5 млн. Латвия вытеснила из этого списка Италию, чьи поставки сократились на 4% год к году (РИА со ссылкой на Comtrade).
  • В Москве с воскресенья растет стоимость проезда в городском транспорте и эвакуации автомобилей. Столичный Дептранс объяснил изменение цен «ежегодной инфляцией, ростом цен на топливо и электроэнергию».

Бизнес

  • Китайский бренд Haier сместил Samsung с первого места на российском рынке телевизоров. Корейская компания 9 лет лидировала по объемам продаж телевизоров в РФ («Коммерсант»).

Фото: Unsplash

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