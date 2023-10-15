Ferrari начала принимать оплату в криптовалюте от клиентов из США

Ferrari разрешила клиентам из США расплачиваться в криптовалюте при покупке автомобилей. Компания будет принимать биткоины, эфиры и USTD.

Об этом Reuters сообщил директор Ferrari по маркетингу и коммерции Энрико Гальера. Компания будет принимать оплату через сервис BitPay. По словам топ-менеджера, цены будут теми же — производитель не будет взимать дополнительные платежи с тех, кто покупает в криптовалюте.

По словам Гальеры, этим решением Ferrari решила ответить на запрос рынка, поскольку многие ее клиенты инвестируют в криптовалюты.

«Некоторые [наши покупатели] — это молодые инвесторы, которые сделали состояние на криптовалютах. Некоторые занимаются более традиционными инвестициями, но хотят разнообразить свой портфель», — отмечает директор компании.

Компания также планирует начать продажу автомобилей за криптовалюту в Европе в первом квартале 2024 года, после чего распространит эту возможность на все страны, где цифровые валюты используются в качестве платежного средства. Список принимаемых криптовалют может меняться в зависимости от страны.

Одна из причин, по которой большинство компаний избегают использования криптовалют — экологические проблемы, связанные с высоким потреблением энергии при майнинге. В 2021 году Tesla прекратила принимать биткоины в качестве платежного средства по экологическим соображениям.

Гальера заявил, что в последнее время майнеры сократили выбросы углекислого газа от своей деятельности за счет применения нового программного обеспечения и более широкого использования возобновляемых источников.

Более того, в Ferrari уверены, что решение начать принимать оплату в цифровых активах поможет компании сократить свой углеродный след.

«Наша цель достичь углеродной нейтральности к 2030 году по всей нашей цепочке создания стоимости абсолютно подтверждена», — подчеркнул Гальера.

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