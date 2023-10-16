Рост цен и серый импорт обрушили продажи легальных видеоигр в России, ограниченное развитие кинотеатров и недостаток развлечений вызвали новую волну интереса к боулинг-клубам и бильярдным — собираем главные события 16 октября.

В России упал спрос на покупку легально ввезенных видеоигр, но вырос интерес к боулингу и бильярду