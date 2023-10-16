В России упал спрос на покупку легально ввезенных видеоигр, но вырос интерес к боулингу и бильярду

Рост цен и серый импорт обрушили продажи легальных видеоигр в России, ограниченное развитие кинотеатров и недостаток развлечений вызвали новую волну интереса к боулинг-клубам и бильярдным — собираем главные события 16 октября.
- Спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза при выросшей на 75% цене, пишет РБК. Участники рынка винят в этом контрафакт на маркетплейсах.
- Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu решил ликвидировать российское юрлицо. Юристы считают, что этот кейс может оказаться «образцом» по прекращению деятельности крупного бизнеса в стране.
- По подсчетам 2ГИС количество бильярдных залов в городах-миллионниках с начала 2023 года по итогам августа выросло на 7%, до 444 точек, боулинг-клубов — на 3%, до 105 объектов, пишет «Ъ». Ограниченное развитие кинотеатров и недостаток развлечений вызвали новую волну интереса к боулинг-клубам и бильярдным.
- Минфин начнет переговоры с дружественными странами насчет обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения, сообщают «Ведомости». Базовая редакция СИДН предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%.
- В январе-сентябре 2023 года китайские компании экспортировали свыше 3,38 млн автомобили. Это на 60% больше в годовом исчислении.
Фото на обложке: Unsplash
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