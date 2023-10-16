Техноблогер Wylsacom стал «директором по анпакингу» в «М.Видео-Эльдорадо»

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) подписал соглашение о сотрудничестве с «М.Видео-Эльдорадо», основатель популярного YouTube-канала будет работать в группе «директором по анпакингу».
«Все сделаем по красоте», — прокомментировал блогер сотрудничество с компанией.
В качестве «директора по анкапингу» электроники Петухов займется контентной поддержкой запуска новых продуктов и эксклюзивов. Он также сосредоточится на развитии ассортимента, экспертной проверке качества устройств и совершенствовании клиентского сервиса.
В задачи Wylsacom войдут распаковка (анпакинг) новинок для его канала и площадок группы. Кроме того, он займется созданием собственного промо и хаба с рекомендациями к товарам в высокий сезон.
По словам руководителя департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Уварова, перед приглашением Wylsacom компания поинтересовалась у покупателей в соцсетях, кого бы они хотели видеть на этой позиции.
«Абсолютное большинство рекомендовали Валентина. Wylsacom воспринял идею с энтузиазмом, и даже рассказал, что свой первый iPhone купил именно у нас в 2009 году», — приводит пресс-служба группы слова Уварова.
Он добавил, что в этом году компания нарастила товарные запасы техники почти на 40%.
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