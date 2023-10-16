Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Техноблогер Wylsacom стал «директором по анпакингу» в «М.Видео-Эльдорадо»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) подписал соглашение о сотрудничестве с «М.Видео-Эльдорадо», основатель популярного YouTube-канала будет работать в группе «директором по анпакингу».

Техноблогер Wylsacom стал «директором по анпакингу» в «М.Видео-Эльдорадо»

«Все сделаем по красоте», — прокомментировал блогер сотрудничество с компанией.

В качестве «директора по анкапингу» электроники Петухов займется контентной поддержкой запуска новых продуктов и эксклюзивов. Он также сосредоточится на развитии ассортимента, экспертной проверке качества устройств и совершенствовании клиентского сервиса.

В задачи Wylsacom войдут распаковка (анпакинг) новинок для его канала и площадок группы. Кроме того, он займется созданием собственного промо и хаба с рекомендациями к товарам в высокий сезон.

По словам руководителя департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Уварова, перед приглашением Wylsacom компания поинтересовалась у покупателей в соцсетях, кого бы они хотели видеть на этой позиции.

«Абсолютное большинство рекомендовали Валентина. Wylsacom воспринял идею с энтузиазмом, и даже рассказал, что свой первый iPhone купил именно у нас в 2009 году», — приводит пресс-служба группы слова Уварова.

Он добавил, что в этом году компания нарастила товарные запасы техники почти на 40%.

Ранее «ВКонтакте» пригласила на должность директора по дизайну Артемия Лебедева.

Фото на обложке: Соцсети Валентина Петухова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Названы самые высокооплачиваемые блогеры России по версии РИАБ
  2. 2 Самые высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах
  3. 3 Работа удаленно = работа 24/7?
  4. 4 Самозанятость в России и за рубежом: чем различаются режимы и где выгоднее
  5. 5 Шаблон восприятия: как донести до клиента, что его ожидания не всегда соответствуют реальности

ВОЗМОЖНОСТИ

16 октября 2023

GreenTech Startup Booster 2023

16 октября 2023

Yandex ML Prize

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

Все ВОЗМОЖНОСТИ