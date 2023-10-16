Производитель «Аленки» и «Бабаевского» получил первый в РФ халяльный сертификат

Российская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» получила первый в стране халяльный сертификат. Об этом производитель рассказал на своем официальном сайте.
Сертификат «Халяль», который распространяется на несколько изделий компании, выдан Роскачеством. Сертификат выдан на производство конфет «Аленка», «Козиначки с солью», «Грильяжные» и «Птичье молоко».
Также халяльным в Роскачестве посчитали производство шоколада «Аленка», «Элитного» и горького «Бабаевского».
В проверках приняли участие специалисты в области шариата. Полученный сертификат позволит компании нарастить объем производства.
Халяльные сладости должны соответствовать установленному уровню качества продукции, а также не должны содержать в составе такие компоненты, как желатин и кармин.
У фабрики «Красный Октябрь» уже есть аналогичные сертификаты международного образца. Речь идет об изделиях, которые компания поставляет в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Первые национальные стандарты халяль были утверждены в России 30 декабря 2022 года. Как отмечали в Федеральной службе по аккредитации, сегодня халяльная продукция востребована не только среди мусульман. Многие граждане считают халяль признаком высокого качества, поэтому спрос на такие товары растет.
Фото на обложке: Mehaniq /
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