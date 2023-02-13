В России разработают единые стандарты для продукции халяль

С момента, когда иностранные компании начали уходить с российского рынка, число отечественных производителей увеличилось на 17-20%, заявил руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник в интервью «Известиям».

За 2022 год основными торговыми партнерами России стали государства Юго-Восточной Азии и Персидского залива. До введения санкций импортеры регистрировали сертификаты на товары преимущественно из США и ЕС. В 2022 году ситуация изменилась, теперь свыше 30% документов регистрируются на продукцию из Китая.

Скрыпник также указал на большой процент мусульман, которые являются частью потребительского рынка страны. Сегодня их свыше 20 млн. Однако продукция халяль популярна не только среди исповедующих ислам жителей страны.

Как утверждает Скрыпник, многие россияне считают халяль признаком высокого качества, поэтому спрос на такие товары только возрастает. В связи с этим Росаккредитация выпустит единые стандарты продукции халяль. В России могут заработать специальные халяльные отели.

Ранее в РФ также начала работать упрощенная схема декларирования товаров, благодаря которой компании смогли сэкономить до 1 млрд рублей, добавил Скрыпник. Росаккредитация представила специальный сервис для регистрации таких деклараций. Он позволяет сократить время на ввоз с 20-30 дней до одной недели.

Фото на обложке: ArliftAtoz2205 / Shutterstock