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Wildberries начал компенсировать продавцам стоимость подмененного товара

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries начал компенсировать продавцам стоимость подмененного товара. Деньги вернут продавцу в течение 30 дней с момента обнаружения подмены. При этом сам товар продавцу не вернут, а из стоимости вычтут комиссию маркетплейса.

Wildberries начал компенсировать продавцам стоимость подмененного товара

Wildberries обновил правила по работе с подменами товаров. Теперь маркетплейс будет компенсировать продавцам их стоимость, объявила пресс-служба площадки.

В Wildberries отметили, что сотрудники маркетплейса сами соберут информацию на всех этапах движения товара. В случае обнаружения подмены, продавцу компенсируют его стоимость – актуальной на тот день, когда была обнаружена подмена.

При этом из финальной суммы компенсации вычтут комиссию площадки, а также не учтут в ней скидку постоянного покупателя. Сумма компенсации будет отражена в отчете как «компенсация за подмененный товар».

«Деньги будут зачислены на баланс в течение 30 дней после обнаружения подмены. Такой срок необходим для тщательного расследования со стороны специалистов Wildberries», – уточнили в пресс-службе Wildberries.

10 октября Wildberries ввел комиссию в 3% при оплате Visa и Mastercard. Генпрокуратура после этого решила провести проверку данных о комиссии за оплату этими картами и платных возвратах на площадке. 14 октября Wildberries отменил комиссию.

Фото на обложке: vectorfusionart / Shutterstock

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