Wildberries перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries после совещания в Генпрокуратуре с ЦБ и Роспотребнадзором решил отменить 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Маркетплейс ввел ее 10 октября. Уже удержанные деньги вернут клиентам.

В пресс-службе площадки также добавили, что маркетплейс не взимает плату за возврат товаров ненадлежащего качества, но при отказе от небракованного предмета «возвращает стоимость за исключением расходов на обратную логистику».

Wildberries с 10 октября ввел комиссию в 3% при оплате Visa и Mastercard. В компании объяснили это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.

Генпрокуратура после этого решила провести проверку данных о комиссии за оплату картами Visa и Mastercard и платных возвратах на площадке.

Маркетплейс вводил комиссию за оплату этими картами и ранее: два года назад оплата покупок по Visa и Mastercard сопровождалась 2%-ной комиссией. Тогда платежные системы пригрозили банкам штрафами до $1 млн.

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