Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries после совещания в Генпрокуратуре с ЦБ и Роспотребнадзором решил отменить 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Маркетплейс ввел ее 10 октября. Уже удержанные деньги вернут клиентам.

Wildberries перестанет взимать 3%-ную комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

В пресс-службе площадки также добавили, что маркетплейс не взимает плату за возврат товаров ненадлежащего качества, но при отказе от небракованного предмета «возвращает стоимость за исключением расходов на обратную логистику».

Wildberries с 10 октября ввел комиссию в 3% при оплате Visa и Mastercard. В компании объяснили это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.

Генпрокуратура после этого решила провести проверку данных о комиссии за оплату картами Visa и Mastercard и платных возвратах на площадке.

Маркетплейс вводил комиссию за оплату этими картами и ранее: два года назад оплата покупок по Visa и Mastercard сопровождалась 2%-ной комиссией. Тогда платежные системы пригрозили банкам штрафами до $1 млн.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В каких странах можно использовать карту «Мир» после приостановки работы Visa и Mastercard
  2. 2 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
  3. 3 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой
  4. 4 Генпрокуратура проверит законность введенной Wildberries комиссии за оплату картами Visa и Mastercard
  5. 5 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2023

Финансирование стартапов от клуба инвесторов

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

15 октября 2023

Инвестиционный конвейер новых цифровых продуктов

Все ВОЗМОЖНОСТИ