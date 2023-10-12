Генпрокуратура проверит законность введенной Wildberries комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Генеральная прокуратура РФ проверит законность введения маркетплейсом Wildberries комиссии в 3% при оплате товаров картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом говорится на сайте федерального ведомства.
Российская площадка онлайн-торговли задействовала новые условия оплаты заказов 10 октября. Теперь Wildberries взимает 3%-ую комиссию с пользователей, расплачивающихся картами Visa и Mastercard. Нововведение касается только покупателей из России.
Эксперты назвали такой шаг сомнительным и предположили, что компания пытается переложить собственные расходы на эквайринг на покупателей.
Маркетплейс объяснил введение комиссии особенностями операционно-технологического процесса приема платежей.
«На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России», — говорится в официальном комментарии маркетплейса.
В связи с новыми условиями оплаты генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверку действий Wildberries. В мероприятиях примут участие Центробанк и Роспотребнадзор.
«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.
Ранее владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на ухудшение системы расчета прибыли.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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