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Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries с 9 октября ввел комиссию 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи, узнали «Ведомости».

Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Покупатели могут выбрать другие способы оплаты, не подразумевающие комиссию — Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир», SberPay с опцией оплаты картами Visa и Mastercard и др.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко считает, что позиция площадки выглядит довольно сомнительно, так как расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящейся в России.

По его словам, Wildberries может пытаться переложить расходы на эквайриинг на покупателя. При этом, даже если расчеты по картам Visa и Mastercard более затратны для маркетплейса, это не является законным основанием для комиссии, его могут оштрафовать по ч. 4 ст. 14.8 КоАП  на сумму до 50 тыс. рублей, предупредил эксперт. Покупатели вправе требовать возвращения уплаченного сбора.

В августе 2021 года Wildberries предложил покупателям экономить на комиссиях и оплачивать товары с помощью российских платежных сервисов — «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay. При оплате международными сервисами комиссия составит 2% от стоимости покупки.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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