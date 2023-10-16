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С января 2023 года Китай увеличил экспорт автомобилей 60%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-сентябре 2023 года китайские компании экспортировали свыше 3,38 млн автомобили. Это на 60% больше в годовом исчислении, пишет ТАСС.

С января 2023 года Китай увеличил экспорт автомобилей 60%

За это время в Китае с конвейера сошло примерно 18,17 млн легковых авто и 2,9 млн единиц коммерческого автотранспорта.

Китай рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта авто. По объему закупок китайских легковых машин Россия занимает первое место в мире. На нее приходится порядка 14% зарубежных продаж китайских автопроизводителей.

В первом полугодии 2023 года на долю Китая приходилось около 70% российского импорта автомобилей. По оценкам китайской таможни, за этот период в Россию из Китая было ввезено автомобилей на $4,6 млрд, что на 543% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В 2021 году Китай занимал долю в 10% в российском импорте автомобилей.

Фото на обложке: Unsplash

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