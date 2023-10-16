С января 2023 года Китай увеличил экспорт автомобилей 60%

В январе-сентябре 2023 года китайские компании экспортировали свыше 3,38 млн автомобили. Это на 60% больше в годовом исчислении, пишет ТАСС.
За это время в Китае с конвейера сошло примерно 18,17 млн легковых авто и 2,9 млн единиц коммерческого автотранспорта.
Китай рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта авто. По объему закупок китайских легковых машин Россия занимает первое место в мире. На нее приходится порядка 14% зарубежных продаж китайских автопроизводителей.
В первом полугодии 2023 года на долю Китая приходилось около 70% российского импорта автомобилей. По оценкам китайской таможни, за этот период в Россию из Китая было ввезено автомобилей на $4,6 млрд, что на 543% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В 2021 году Китай занимал долю в 10% в российском импорте автомобилей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Китайский бренд Haier сместил Samsung с лидирующих позиций на российском рынке телевизоров
- 2 Honor стал лидером китайского рынка складных смартфонов в третьем квартале с долей в 50%
- 3 Свой товарный знак в Китае: можно зарегистрировать даже звук, но текст лучше адаптировать на китайский язык
- 4 5 лет realme
- 5 Ведение бизнеса с Китаем: о каких особенностях нужно знать
ВОЗМОЖНОСТИ
16 октября 2023
16 октября 2023
17 октября 2023