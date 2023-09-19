Китай стал монополистом в российском импорте автомобилей. По итогам восьми месяцев 2023 года доля Китая в этом сегменте достигла 92%. В 2021 году она не превышала 10%.
Доля Китая в российском импорте автомобилей достигла 92% по итогам первых восьми месяцев 2023 года. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
По словам Давыдова, Европа сама закрыла себе российский рынок. Товарооборот России со странами Европейского союза продолжает снижаться, уточнил он.
В первом полугодии 2023 года на долю Китая приходилось около 70% российского импорта автомобилей. По оценкам китайской таможни, за этот период в Россию из Китая было ввезено автомобилей на $4,6 млрд, что на 543% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В 2021 году Китай занимал долю в 10% в российском импорте автомобилей.
Фото на обложке: Kirill Gorshkov /
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