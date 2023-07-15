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Новости автопрома, инициативы ассоциаций предпринимателей: главное для бизнеса 15 июля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Представители «Деловой России» ищут способы инвестировать в медицину частным образом, запрещенная в РФ Meta анонсирует свой генератор иображений, авторынок взбудоражен засильем китайских машин, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере экономики.

Новости автопрома, инициативы ассоциаций предпринимателей: главное для бизнеса 15 июля
  • «Общественная потребительская инициатива» РФ (ОПИ) предложила увеличить штраф за нарушение прав потребителя с фиксированной суммы до процента от годовой выручки — не менее 1% («Известия»).
  • Доля китайских автомобильных брендов на отечественном рынке превышает 40%, а в 2023 году вырастет и еще больше, считают эксперты.
  • При этом автопроизводители и дилеры просят защитить рынок от импортных автомобилей «без надлежащей гарантии». В этом может помочь объявленная с 1 августа индексация утилизационного сбора.
  • Новая компания Илона Маска — xAI — будет использовать в самообучающейся языковой модели ИИ публикации из Twitter.
  • На большой распродаже Amazon — Prime Day — самым продаваемым товаром  в 2023 году стал корм для кошек, хотя обычно люди раскупают электронику и товары для дома.
  • Запрещенная в РФ, поскольку признана экстремистской, Meta представила собственный генератор изображений на базе ИИ — CM3leon.
  • На встрече «Деловой России» представители бизнеса пришли к выводу, что хотели бы участвовать в  финансировании проектов в сфере здравоохранения: например, в формате частного софинансирования проектов с целевым использованием налогов.
  • Европейская алюминиевая промышленность попросила власти ЕС не вводить санкции против UC Rusal, поскольку компания «слишком глубоко интегрирована в мировой бизнес» (Reuters).

Фото на обложке: Unsplash

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