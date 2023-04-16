Мосбиржа фиксирует растущее число попыток дестабилизации цен на акции, рынок азартных игр сокращается на треть, зарубежные СМИ вновь пишут о том, что западные компании по факту не покидают российский рынок, хотя и заявляли об этом, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства в России и мире.

Дестабилизация цен на акции, падение на рынке азартных игр: главное для бизнеса 16 апреля