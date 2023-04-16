Дестабилизация цен на акции, падение на рынке азартных игр: главное для бизнеса 16 апреля

Екатерина Алипова
Мосбиржа фиксирует растущее число попыток дестабилизации цен на акции, рынок азартных игр сокращается на треть, зарубежные СМИ вновь пишут о том, что западные компании по факту не покидают российский рынок, хотя и заявляли об этом, а RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами в сфере экономики и предпринимательства в России и мире.
Дестабилизация цен на акции, падение на рынке азартных игр: главное для бизнеса 16 апреляЕкатерина Алипова
- Мосбиржа выявила уже восемь попыток дестабилизации цен на акции в январе-феврале 2023 года (в 2022 году за все 12 месяцев таких попыток было всего 13). В ответ на скачки цен на фондовом рынке организация намерена совместно с ЦБ РФ ввести новые инструменты регулирования.
- «Из сотен компаний, которые обещали покинуть Россию» после начала украинского конфликта, «лишь небольшой процент» (менее 9%) реально это сделали (The Washington Post).
- Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Ограничения затронули не только зерно, но и продукцию животного происхождения, а также масличные культуры.
- Свыше 30% организаций из сферы страхования и организации азартных игр закрылись с 2021 года к 2023 («Контур.Фокус»).
- Компания Huawei объявила о скором запуске новейшего интеллектуального автомобильного решения на базе операционной системы HarmonyOS 4.0: продукт должен выйти осенью 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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