Меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона, F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора», Astrum и My.Games договорились о разделе онлайн-шутера Warface и другие новости 17 апреля.

Лимит на покупку валюты, Warface разделят, смартфон F+ tech на «Авроре»: главное для бизнеса 17 апреля