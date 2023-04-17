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Лимит на покупку валюты, Warface разделят, смартфон F+ tech на «Авроре»: главное для бизнеса 17 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона,  F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора», Astrum и My.Games договорились о разделе онлайн-шутера Warface и другие новости 17 апреля.

Лимит на покупку валюты, Warface разделят, смартфон F+ tech на «Авроре»: главное для бизнеса 17 апреля

Финансы

  • Мосбиржа утвердила меры борьбы с волатильностью акций третьего эшелона: распространение режима дискретного аукциона на все бумаги, сокращение ценовых границ и увеличение шага цены, доработка методики противодействия дестабилизации и расширение аналитического покрытия.
  • Центробанк и Минфин России изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, уходящего из страны, пишут «Ведомости».

Бизнес

  • Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора». Компания намерена внести устройства внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот.
  • Доля книг в ассортименте книжных магазинов снижается, говорят участники рынка. По их оценкам, в марте она оказалась более чем на десять процентных пунктов ниже, чем год назад, и у многих игроков оказалась ниже 50%, узнал «Ъ».
  • В России в 2022 году утекло свыше 667 млн записей с персональными данными. На малый бизнес пришлось свыше 20% утечек.
  • Astrum и My.Games договорились о разделе онлайн-шутера Warface. Игра за 11 лет принесла компании $700 млн, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Monster Ztudio / Shutterstock

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