Sega купит финского разработчика игры Angry Birds за €706 млн

Японский холдинг Sega Sammy Holdings купит финского разработчика компьютерных игр Rovio Entertainment Oyj, известного по франшизе Angry Birds, за €706 млн. Акции выкупят по цене в €9,25 за штуку, говорится в документе компании.

О потенциальной сделке СМИ писали еще в начале года, в минувшие выходные сообщалось, что ее сумма может составить $1 млрд.

Как отмечается в документе, слияние компаний производится с целью роста Sega на мировом игровом рынке. Совместно с Rovio японский разработчик будет увеличивать фан-базу и публиковать продукты Rovio на различных площадках.

Совет директоров финской компании рекомендует акционерам принять предложение Sega, за него проголосовали 49% акционеров, в том числе основавшая компанию семья Hed.

Закрыть сделку планируется во втором квартале 2023-2024 г. Японскому разработчику еще предстоит получить соответствующие разрешения от регуляторов. После новости о сделке акции компании подорожали на 18%, до €9,16.

В феврале Rovio решила удалить классическую версию Angry Birds из Google Play.

Фото на обложке: Rustam Kholov / Shutterstock