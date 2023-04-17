Первый запуск сверхтяжелой ракеты от SpaceX не состоялся из-за технической ошибки

Исторический старт не состоялся: первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX отменили прямо во время финальной подготовки. Причиной стала техническая ошибка – клапан давления «замерз», объяснил Илон Маск.
Компания SpaceX за 40 секунд до старта отменила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Прямая трансляция с космодрома ведется на YouTube-канале NASA.
Глава SpaceX объяснил, что запуск не состоялся по причине замерзания клапана давления. О возникновении технической неполадки стало известно прямо перед стартом.
«В данный момент заняты выгрузкой топлива. Мы повторим попытку через несколько дней», – заявил Илон Маск.
Запуск ракеты Starship должен был состояться в 16:00 по московскому времени с частного космодрома в США. Предполагалось, что во время полуторачасового первого полета ракета совершит неполный оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане.
Задачей 120-метровой сверхтяжелой ракеты от SpaceX является доставка людей на Марс и Луну. Максимальная тяга Starship составляет до 150 тонн – это вдвое больше, чем у других сверхтяжелых ракет.
Фото на обложке: NASASpaceflight
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