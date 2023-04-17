Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Первый запуск сверхтяжелой ракеты от SpaceX не состоялся из-за технической ошибки

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Исторический старт не состоялся: первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship от SpaceX отменили прямо во время финальной подготовки. Причиной стала техническая ошибка – клапан давления «замерз», объяснил Илон Маск.

Первый запуск сверхтяжелой ракеты от SpaceX не состоялся из-за технической ошибки

Компания SpaceX за 40 секунд до старта отменила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Прямая трансляция с космодрома ведется на YouTube-канале NASA.

Глава SpaceX объяснил, что запуск не состоялся по причине замерзания клапана давления. О возникновении технической неполадки стало известно прямо перед стартом.

«В данный момент заняты выгрузкой топлива. Мы повторим попытку через несколько дней», – заявил Илон Маск.

Запуск ракеты Starship должен был состояться в 16:00 по московскому времени с частного космодрома в США. Предполагалось, что во время полуторачасового первого полета ракета совершит неполный оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане.

Задачей 120-метровой сверхтяжелой ракеты от SpaceX является доставка людей на Марс и Луну. Максимальная тяга Starship составляет до 150 тонн – это вдвое больше, чем у других сверхтяжелых ракет.

Фото на обложке: NASASpaceflight

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
  2. 2 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
  3. 3 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
  4. 4 20 величайших инноваций 2016 года
  5. 5 Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 апреля 2023

Академия стартапов

17 апреля 2023

Гранты для молодых предпринимателей

17 апреля 2023

MosTechExport

17 апреля 2023

Фабрика дизайна 2.0

17 апреля 2023

Программа «Коммерциализация» от Минэкономразвития

Все ВОЗМОЖНОСТИ