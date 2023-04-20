Илон Маск со второй попытки отправил в космос самую мощную ракету в мире

SpaceX Илона Маска со второй попытки запустила с космодрома в Бока-Чика в Техасе сверхтяжелую ракету-носитель Starship. Starship — самая мощная ракета в мире, ее Маск планирует использовать в будущем для полетов на Луну и Марс.

Часовое временное окно открылось в 09:28 по времени Восточного побережья США (в 16:28 МСК).

SpaceX ведет прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за ней следят более 900 тыс. зрителей.

Это вторая попытка запуска Starship. Первый запуск сверхтяжелой ракеты от SpaceX должен был состояться 17 апреля, его отменили прямо во время финальной подготовки. Причиной стала техническая ошибка — «замерз» клапан давления.

Планируется, что ракета-носитель достигнет суборбитальной скорости, совершит неполный виток вокруг Земли и вернется в атмосферу в районе Гавайских островов, где и приводнится примерно через полтора часа после взлета. Полет проходит в беспилотном режиме.



Общая высота Starship достигает 120 м, корабль способен нести до 150 тонн груза при многоразовом использовании. Ракетная система включает в себя космический корабль и носитель Super Heavy. Это многоразовая транспортная система, которая способна доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Сам Маск уже допускал, что Starship доставит людей на Марс в ближайшее десятилетие.

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube