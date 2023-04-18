«Аэрофлот» выводит на линии самолеты с хранения, Java-утилита для переноса данных с Oracle: главное 18 апреля

Карина Пардаева
Страны G7 будут держать заблокированными российские активы до конца спецоперации на Украине, «Буквоед» откроет магазины комиксов, ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL и другие события 18 апреля.
«Аэрофлот» выводит на линии самолеты с хранения, Java-утилита для переноса данных с Oracle: главное 18 апреляКарина Пардаева
Мир
- Активы России, которые заблокированы странами G7, останутся в таком состоянии до завершения спецоперации РФ на Украине, заявили главы МИД «большой семерки», передает РБК.
Финансы
- Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита, выяснили «Ведомости». Они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном вид.
- «Альфа-банк» запустил консалтинговый сервис для предпринимателей и участников ВЭД по выходу на вьетнамский рынок, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» протестирует магазины комиксов, сообщили «Ведомости». Основу ассортимента составят комиксы российских авторов и азиатский контент.
Технологии и сервисы
- ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL. 10Тб могут быть перенесены из одной базы в другую всего за сутки.
Транспорт
- «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 году из-за снижения международных перевозок. Всего планируется ввести в эксплуатацию весной и в начале лета 2023 года 12 воздушных судов, два из них — Boeing 737 и Boeing 777 — уже выполняют полеты, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: 99Art /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Холдинг Yum! Brands закрыл сделку по продаже российского бизнеса KFC
- 2 7 из 10 представленных на российском рынке смартфонов являются китайскими — Reuters
- 3 Лимит на покупку валюты, Warface разделят, смартфон F+ tech на «Авроре»: главное для бизнеса 17 апреля
- 4 Российское подразделение Henkel русифицирует названия продуктов
- 5 Власти могут ограничить покупку валюты для сделок с активами иностранных компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2023
20 апреля 2023
21 апреля 2023