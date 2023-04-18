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«Аэрофлот» выводит на линии самолеты с хранения, Java-утилита для переноса данных с Oracle: главное 18 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Страны G7 будут держать заблокированными российские активы до конца спецоперации на Украине, «Буквоед» откроет магазины комиксов, ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL и другие события 18 апреля.

«Аэрофлот» выводит на линии самолеты с хранения, Java-утилита для переноса данных с Oracle: главное 18 апреля

Мир

  • Активы России, которые заблокированы странами G7, останутся в таком состоянии до завершения спецоперации РФ на Украине, заявили главы МИД «большой семерки», передает РБК.

Финансы

  • Банки хотят улучшить оценку финансового положения заемщика при выдаче кредита, выяснили «Ведомости». Они предлагают передавать друг другу клиентские данные о сумме средств на всех его счетах в обезличенном вид. 
  • «Альфа-банк» запустил консалтинговый сервис для предпринимателей и участников ВЭД по выходу на вьетнамский рынок, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» протестирует магазины комиксов, сообщили «Ведомости». Основу ассортимента составят комиксы российских авторов и азиатский контент.

Технологии и сервисы

  • ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL. 10Тб могут быть перенесены из одной базы в другую всего за сутки.

Транспорт

  • «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 году из-за снижения международных перевозок. Всего планируется ввести в эксплуатацию весной и в начале лета 2023 года 12 воздушных судов, два из них — Boeing 737 и Boeing 777 — уже выполняют полеты, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: 99Art / Shutterstock

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