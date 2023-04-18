Страны G7 будут держать заблокированными российские активы до конца спецоперации на Украине, «Буквоед» откроет магазины комиксов, ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL и другие события 18 апреля.

«Аэрофлот» выводит на линии самолеты с хранения, Java-утилита для переноса данных с Oracle: главное 18 апреля