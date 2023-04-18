ГК «Форс» разработала Java-утилиту Ora2PgCopy для переноса данных из Oracle в PostgreSQL. 10Тб могут быть перенесены из одной базы в другую всего за сутки. Без использования утилиты этот процесс занял бы от 100 часов и более.

Сократить процесс помогли возможности PostgreSQL, задействование многопоточности, а также параллельный перенос данных каждой отдельной таблицы и специальная обработка данных типа BLOB и CLOB, говорится в сообщении компании.

Утилита Ora2PgCopy применяется в процессе миграции в тот момент, когда в PostgreSQL уже созданы таблицы и перенесен программный код. Ora2PgCopy может функционировать как модуль в составе системы автоматизации миграции LUI4ORA2PG (разработка «Форс телеком» для автоматизации миграции) или применяться независимо от нее.

В компании утверждают, что по результатам тестов Ora2PgCopy работает быстрее других аналогов — таких как Ispirer (convertum), Oracle_fdw, ora2pg и Pentaho kettle.

В 2022 году российские госкомпании закупали отечественные системы управления базами данных (СУБД) втрое чаще, чем годом ранее. В 2021 году на российские решения пришлось около 60 контрактов. В 2022 году на фоне санкций их число возросло до более чем 200. Затраты на программные решения при этом увеличились с 690 млн до 2 млрд рублей.

В мае прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на отечественный софт и оборудование. Сделать это необходимо к 1 января 2025 года.

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