Теперь официально: рестораны бывшего McDonald’s в Белоруссии открылись под новым названием

Рестораны бывшего McDonald’s в Белоруссии открылись под новым названием – теперь официально. Имя бренда – Mak.by – выбрали из 1,5 тыс. предложенных вариантов. Приложение сети получило название «МойMak.by».
Об официальном открытии под новым названием ресторанов быстрого питания бывшего McDonald’s объявила в пресс-релизе компания «КСБ Виктори Рестораны», которая является владельцем сети.
«Мы по-прежнему будем предлагать разнообразное меню, сохранив при этом любимый вкус всех наших блюд», – сообщили в «КСБ Виктори Рестораны».
Мобильное приложение Mak.by получило название «МойMak.by».
В компании уточнили, что команда сотрудников и менеджеров сохранила свои рабочие места.
5 апреля «КСБ Виктори Рестораны» подала в местное патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака Mak.by.
В конце марта в СМИ появилась информация, что рестораны бывшего McDonald’s в Белоруссии открылись под названием «Мы открыты». Однако позже «КСБ Виктори Рестораны» опровергла эти сообщения.
Фото на обложке: КСБ Виктори Рестораны
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