Белорусская сеть бывших McDonald’s определилась с названием бренда

Сеть ресторанов быстрого питания бывшего McDonald’s в Белоруссии определилась с названием бренда. Управляющая сетью компания «КСБ Виктори Рестораны» подала в местное патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака Mak.by.
Сведения о заявке на регистрацию товарного знака Mak.by содержатся в базе белорусского патентного бюро (НЦИС). Автором заявки, поданной 5 апреля, значится «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет сетью ресторанов прекратившей работу в стране компании McDonald’s.
В конце марта в СМИ появилась информация, что рестораны McDonald’s в Белоруссии начали работу под вывеской «Мы открыты». Упоминалось, что такое же название получила казахстанская сеть.
Однако позже «КСБ Виктори Рестораны» опровергла смену названия. В компании тогда уточнили, что еще не определились с новым именем бренда.
На момент прекращения деятельности McDonald’s в Белоруссии работали 25 ресторанов сети.
Фото на обложке: 8th.creator /
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