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Белорусская сеть бывших McDonald’s определилась с названием бренда

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть ресторанов быстрого питания бывшего McDonald’s в Белоруссии определилась с названием бренда. Управляющая сетью компания «КСБ Виктори Рестораны» подала в местное патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака Mak.by.

Белорусская сеть бывших McDonald’s определилась с названием бренда

Сведения о заявке на регистрацию товарного знака Mak.by содержатся в базе белорусского патентного бюро (НЦИС). Автором заявки, поданной 5 апреля, значится «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет сетью ресторанов прекратившей работу в стране компании McDonald’s.

В конце марта в СМИ появилась информация, что рестораны McDonald’s в Белоруссии начали работу под вывеской «Мы открыты». Упоминалось, что такое же название получила казахстанская сеть.

Однако позже «КСБ Виктори Рестораны» опровергла смену названия. В компании тогда уточнили, что еще не определились с новым именем бренда.

На момент прекращения деятельности McDonald’s в Белоруссии работали 25 ресторанов сети.

Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock

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