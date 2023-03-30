Сеть бывших ресторанов McDonald’s в Казахстане и Белоруссии получила название «Мы открыты!». Помимо блюд из привычного меню McDonald’s, в точках питания представлены аналоги «Хэппи Мил» с деревянными игрушками.

Рестораны ушедшей из России и других стран сети ресторанов быстрого питания получили в Белоруссии название «Мы открыты!». Также стали именоваться рестораны сети в Казахстане, пишет «Союзное вече».

Кроме привычных для меню McDonald’s блюд в ресторанах представлены аналоги «Хэппи Мил» под названием «Кидс Мил» с деревянными игрушками внутри.

После ухода McDonald’s из России сеть ресторанов выкупил бизнесмен Александр Говор. В июне на Пушкинской площади в Москве под названием «Вкусно — и точка» открылся первый ресторан обновленной сети.

«Вкусно — и точка» отработала 2022 год с убытком в 11,3 млрд рублей при снижении выручки на 2,3% до 73,5 млрд рублей. Представители «Вкусно — и точка» объяснили падение выручки закрытием ресторанов в марте-июне 2022 года.

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