В 2022 году убыток «Вкусно — и точка» составил 11,3 млрд рублей

В 2022 году выручка основной операционной структуры сети «Вкусно — и точка» — «Система ПБО» — снизилась на 2,3%, или до 73,5 млрд рублей. Убыток компании составил 11,3 млрд рублей. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на отчетность предприятия.
За прошлый год убыток от продаж «Вкусно — и точка» составил 5,4 млрд рублей, тогда как в 2021 году показатель составил 3,9 млрд рублей. Компания «ДВРП», которой принадлежат рестораны «Вкусно — и точка» на Дальнем Востоке, по итогам года увеличила выручку на 3,6%, до 667,7 млн рублей. Чистый убыток компании составил 184,6 млн рублей, убыток от продаж — 148,7 млн рублей.
Представители «Вкусно — и точка» объснили падение выручки закрытием ресторанов в марте-июне 2022 года. Компания достаточно много инвестировала в переоткрытие заведения, помимо этого, не сразу перезапустила все позиции в меню и тот же сервис доставки.
- «Бывший McDonald’s начал работать в России под брендом «Вкусно – и точка» 12 июня 2022 года. Бизнес сети ресторанов быстрого питания выкупил предприниматель Александр Говор.
- 18 августа компания отчиталась о 50 млн клиентах, которых обслужила с момента открытия первого ресторана на Пушкинской площади в Москве, а также о найме более 10 тысяч сотрудников и открытии более 500 заведений.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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