В 2022 году выручка основной операционной структуры сети «Вкусно — и точка» — «Система ПБО» — снизилась на 2,3%, или до 73,5 млрд рублей. Убыток компании составил 11,3 млрд рублей. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на отчетность предприятия.

В 2022 году убыток «Вкусно — и точка» составил 11,3 млрд рублей