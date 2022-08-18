«Вкусно — и точка» обслужила более 50 млн клиентов по всей России с момента открытия

«Вкусно — и точка» (новый McDonald’s) обслужила более 50 млн клиентов по всей России с момента открытия первого ресторана на Пушкинской площади в Москве в июне. Компания наняла более 10 тысяч сотрудников, открыла 500 заведений.
О результатах работы за два месяца сети «Вкусно – и точка» сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Первый ресторан сети открылся в июне на Пушкинской площади в Москве. С того момента «Вкусно – и точка» открыла более 500 заведений, наняла свыше 10 тысяч сотрудников и обслужила 50+ млн клиентов. В сентябре компания планирует открыть еще 350 заведений, а в ближайшие несколько лет расширить сеть до 1 тысячи ресторанов.
Во «Вкусно – и точка» также рассказали о перезапуске мобильного приложения. Участники программы лояльности сохранили свои преференции, уточнили в пресс-службе компании.
«Вкусно – и точка» появилась на месте бывшего McDonald’s, который объявил об уходе из России в мае, а еще раньше – 14 марта – закрыл все 850 своих ресторанов в стране. Бизнес McDonald’s купил предприниматель Александр Говор.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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