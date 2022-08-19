«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Пицца — и точка»

«Вкусно — и точка» (новый McDonald’s) подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Пицца — и точка». В компании не дали конкретного ответа, планируют ли они добавить в меню пиццу, или открыть рестораны под новым брендом.
Опрошенные RB.RU эксперты не исключают обоих сценариев, но у некоторых есть весомый аргумент в сторону открытия новых ресторанов – отсутствие пиццы в меню предусмотрено договором, который новый владелец заключил с руководством McDonald’s.
О том, зачем «Вкусно – и точке» «Пицца – и точка» – в материале RB.RU.
Заявку на регистрацию товарного знака «Пицца – и точка» подало ООО «Система ПБО» (одно из предприятий “Вкусно – и точка”). Заявка опубликована 18 августа и есть в распоряжении RB.RU.
В пресс-службе «Вкусно – и точка» сообщили RB.RU, что «заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по развитию и защите бренда». Комментировать подачу заявки более подробно в компании не стали. RB.RU поговорил с экспертами о том, зачем «Вкусно – и точке» новый бренд.
Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев назвал заявку неожиданной и предположил, что «Вкусно – и точка» собирается открыть вторую сеть кафе под названием «Пицца – и точка», либо добавить пиццу в существующее меню «Вкусно – и точки». Второй сценарий Дунаев назвал наиболее вероятным.
«Говорят, американский “Макдональдс” в 80-е годы прошлого века угощал посетителей МакПиццей (McPizza), но эксперимент оказался неудачным и пиццу убрали из меню», – добавил Дунаев.
«Вкусно – и точка» определенно собирается открыть новый ресторан под новым брендом, и «других мнений здесь не может быть», уверен специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Эксперт напомнил об условиях договора, который новый владелец бизнеса McDonald’s в России Александр Говор заключил с сетью. Одно из них – сохранение идентичности ресторанов, за исключением двух авторских рецептов – «Бигмака» и «Макфлури».
«Во-вторых, у сети есть право на обратный выкуп. И здесь нужно понимать, что опции по меню в договоре прописаны очень жестко. Никаких пицц в меню бывшего “Макдональдса” не будет однозначно, об этом можно даже не думать», – отметил Островский.
Островский считает наиболее вероятным сценарием открытие пиццерий на месте слабо рентабельных ресторанов бывшего McDonald’s.
«То есть это будет совершенно новая история без какой-либо привязки, кроме хозяина», – уточнил Островский.
Основатель сети телеграм-каналов и Российского Ресторанного Фестиваля, ресторатор Александр Сысоев не удивится, если в меню «Вкусно – и точки» появится пицца. Он напомнил о наличии множества производств легко хранящейся и быстро приготавливаемой пиццы.
«С точки зрения процессов — холодильная камера и печи, что не так дорого, а пиццу в России любят», – отметил Сысоев.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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