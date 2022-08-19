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«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Пицца — и точка»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Вкусно — и точка» (новый McDonald’s) подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Пицца — и точка». В компании не дали конкретного ответа, планируют ли они добавить в меню пиццу, или открыть рестораны под новым брендом.

Опрошенные RB.RU эксперты не исключают обоих сценариев, но у некоторых есть весомый аргумент в сторону открытия новых ресторанов – отсутствие пиццы в меню предусмотрено договором, который новый владелец заключил с руководством McDonald’s.

О том, зачем «Вкусно – и точке» «Пицца – и точка» – в материале RB.RU.

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Пицца — и точка»

Заявку на регистрацию товарного знака «Пицца – и точка» подало ООО «Система ПБО» (одно из предприятий “Вкусно – и точка”). Заявка опубликована 18 августа и есть в распоряжении RB.RU.

В пресс-службе «Вкусно – и точка» сообщили RB.RU, что «заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по развитию и защите бренда». Комментировать подачу заявки более подробно в компании не стали. RB.RU поговорил с экспертами о том, зачем «Вкусно – и точке» новый бренд.

Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев назвал заявку неожиданной и предположил, что «Вкусно – и точка» собирается открыть вторую сеть кафе под названием «Пицца – и точка», либо добавить пиццу в существующее меню «Вкусно – и точки». Второй сценарий Дунаев назвал наиболее вероятным.

«Говорят, американский “Макдональдс” в 80-е годы прошлого века угощал посетителей МакПиццей (McPizza), но эксперимент оказался неудачным и пиццу убрали из меню», – добавил Дунаев.

«Вкусно – и точка» определенно собирается открыть новый ресторан под новым брендом, и «других мнений здесь не может быть», уверен специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Эксперт напомнил об условиях договора, который новый владелец бизнеса McDonald’s в России Александр Говор заключил с сетью. Одно из них – сохранение идентичности ресторанов, за исключением двух авторских рецептов – «Бигмака» и «Макфлури».

«Во-вторых, у сети есть право на обратный выкуп. И здесь нужно понимать, что опции по меню в договоре прописаны очень жестко. Никаких пицц в меню бывшего “Макдональдса” не будет однозначно, об этом можно даже не думать», – отметил Островский.

Островский считает наиболее вероятным сценарием открытие пиццерий на месте слабо рентабельных ресторанов бывшего McDonald’s.

«То есть это будет совершенно новая история без какой-либо привязки, кроме хозяина», – уточнил Островский.

Основатель сети телеграм-каналов и Российского Ресторанного Фестиваля, ресторатор Александр Сысоев не удивится, если в меню «Вкусно – и точки» появится пицца. Он напомнил о наличии множества производств легко хранящейся и быстро приготавливаемой пиццы.

«С точки зрения процессов — холодильная камера и печи, что не так дорого, а пиццу в России любят», – отметил Сысоев.

Бывший McDonald’s начал работать в России под брендом «Вкусно – и точка» 12 июня. Бизнес сети ресторанов быстрого питания выкупил предприниматель Александр Говор. 18 августа компания отчиталась о 50 млн клиентах, которых обслужила с момента открытия первого ресторана на Пушкинской площади в Москве, а также о найме более 10 тысяч сотрудников и открытии более 500 заведений.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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