«Вкусно — и точка» (новый McDonald’s) подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Пицца — и точка». В компании не дали конкретного ответа, планируют ли они добавить в меню пиццу, или открыть рестораны под новым брендом.

Опрошенные RB.RU эксперты не исключают обоих сценариев, но у некоторых есть весомый аргумент в сторону открытия новых ресторанов – отсутствие пиццы в меню предусмотрено договором, который новый владелец заключил с руководством McDonald’s.

О том, зачем «Вкусно – и точке» «Пицца – и точка» – в материале RB.RU.

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Пицца — и точка»