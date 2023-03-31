«КСБ Виктори Рестораны» опровергла смену названия ресторанов McDonald’s в Белоруссии на «Мы открыты»

Компания, управляющая сетью ресторанов McDonald’s в Белоруссии, опровергла смену названия на «Мы открыты». В «КСБ Виктори Рестораны» сообщили, что еще не определились с новым названием, хотя логотип «Мы открыты» был размещен на официальной странице компании еще 5 февраля.

Сеть ресторанов бывшего McDonald’s в Белоруссии пока не получила нового официального названия, сообщили в компании «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет сетью. Там уточнили, что пока не определились с новым названием для ресторанов, хотя получили уже более 1,5 тыс. предложений с именем нового бренда.

30 марта издание «Союзное вече» сообщило, что рестораны McDonald's в Белоруссии и Казахстане получили название «Мы открыты». Новый логотип, на котором изображено название, был опубликован на странице «КСБ Виктори Рестораны» 5 февраля.

На момент ухода McDonald’s из Белоруссии в стране работали 25 ресторанов сети.

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