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Bank Of Cyprus закрывает счета россиян, «Яндекс» нанимает филологов для обучения нейросети: главное 19 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Bank Of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов, итальянский бренд техники Candy приостановил работу завода в Кирове, «Яндекс» стал нанимать филологов для обучения российского аналога ChatGPT и другие новости 19 апреля.

Bank Of Cyprus закрывает счета россиян, «Яндекс» нанимает филологов для обучения нейросети: главное 19 апреля

Финансы

  • Самый крупный банк на Кипре — Bank Of Cyprus — разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов в течение двух месяцев. 

Бизнес

  • Итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок техники приостановил работу завода в Кирове, передает «Ъ».
  • Дилерская группа «Автодом» завершила сделку по покупке российского бизнеса немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье, сообщил «Интерфакс».
  • Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women’ secret, остающиеся закрытыми целый год, могут возобновить работу под этим же брендом, узнал «Коммерсантъ».
  • «Яндекс» стал нанимать филологов, журналистов и педагогов для обучения российского аналога ChatGPT. Интересоваться такими специалистами стали и в VK, и в «Ростелекоме».
  • Сбербанк полностью откажется от американских банкоматов в течение двух-трех лет. При необходимости в банке могут перейти на другие банкоматы быстрее, пишет «Ъ».

Сервисы и технологии

  • «МойОфис» представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus.

Фото на обложке: Liiiz / Shutterstock

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