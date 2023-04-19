Bank Of Cyprus закрывает счета россиян, «Яндекс» нанимает филологов для обучения нейросети: главное 19 апреля

Карина Пардаева
Bank Of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов, итальянский бренд техники Candy приостановил работу завода в Кирове, «Яндекс» стал нанимать филологов для обучения российского аналога ChatGPT и другие новости 19 апреля.
Bank Of Cyprus закрывает счета россиян, «Яндекс» нанимает филологов для обучения нейросети: главное 19 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Самый крупный банк на Кипре — Bank Of Cyprus — разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов в течение двух месяцев.
Бизнес
- Итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок техники приостановил работу завода в Кирове, передает «Ъ».
- Дилерская группа «Автодом» завершила сделку по покупке российского бизнеса немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье, сообщил «Интерфакс».
- Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women’ secret, остающиеся закрытыми целый год, могут возобновить работу под этим же брендом, узнал «Коммерсантъ».
- «Яндекс» стал нанимать филологов, журналистов и педагогов для обучения российского аналога ChatGPT. Интересоваться такими специалистами стали и в VK, и в «Ростелекоме».
- Сбербанк полностью откажется от американских банкоматов в течение двух-трех лет. При необходимости в банке могут перейти на другие банкоматы быстрее, пишет «Ъ».
Сервисы и технологии
- «МойОфис» представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus.
Фото на обложке: Liiiz /
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