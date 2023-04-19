Bank Of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов, итальянский бренд техники Candy приостановил работу завода в Кирове, «Яндекс» стал нанимать филологов для обучения российского аналога ChatGPT и другие новости 19 апреля.

Bank Of Cyprus закрывает счета россиян, «Яндекс» нанимает филологов для обучения нейросети: главное 19 апреля