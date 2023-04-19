В Минцифры обеспокоились растущей зависимостью от китайских технологий — Bloomberg

Российские чиновники опасаются за информационную безопасность страны в связи с усилением некоторых китайских компаний на отечественном рынке, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, некоторые чиновники из Минцифры заявили о возможной угрозе для безопасности еще летом. Когда страна лишилась многих западных поставщиков, их места стали занимать компании из КНР.

В неопубликованном отчете ведомства говорится о рисках от чрезмерной зависимости от китайских технологий. В частности, компании Huawei и China Mobile Ltd могут получить доминирующее положение на рынке, остерегаются чиновники. В Минцифры видят в такой тенденции препятствия для развития российской промышленности.

Как пишет агентство, особую обеспокоенность вызывают микросхемы и радиоэлектронные устройства. По словам источников, в отчете Минцифры отражены интересы РФ в радиоэлектронике, базовым станциям и микросхемам. Указано, что состоялось несколько раундов переговоров, где стороны обсуждали возможность поставок компонентов. Также рассматривались инвестиции со стороны Китая в российскую промышленность.

Такой сценарий не способствует самостоятельному производству в РФ критического оборудования, считают некоторые чиновники.

Помимо представителей Минцифры, угрозу зависимости от китайских поставщиков отмечают и в российском Генштабе, уточняет Bloomberg. Опасения также разделяют члены Совета безопасности РФ.

В марте китайский юань превзошел доллар США по объему торгов на Московской бирже. Объем торгов долларом составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн.

Кроме того, в начале года доля китайских автомобилей на рынке РФ увеличилась в 3,5 раза, достигнув 36%.

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