«МойОфис» запустил аналог Microsoft Teams

Разработчик программ «МойОфис» представил российский аналог Microsoft Teams — цифровое рабочее пространство для совместной работы Squadus. Решение включили в реестр отечественного ПО. Продукт предназначен только для корпоративного использования.

На платформе Squadus есть корпоративный мессенджер, сервис работы с документами и управления видео-конференц-связью. Он доступен в web-версии, мобильном и декстопном приложении, сообщили РИА Новости.

Squadus поддерживает ОС «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», а также macOS, Windows, iOS и Android. В тестовом режиме продукт уже использовали «Лаборатория Касперского» и «Р-фарм».

Microsoft в начале марта 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы.

Позднее компания объявила о сокращении бизнеса в РФ, решение затронуло 400 сотрудников корпорации. При этом в Microsoft добавили, что продолжат выполнять существующие договорные обязательства перед российскими клиентами «пока действует приостановка новых продаж».

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