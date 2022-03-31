Microsoft отказалась полностью уходить из России

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил президенту Украины, что несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, американская IT-корпорация продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы.

Об этом говорится в письме Смита Владимиру Зеленскому от 14 марта 2022 года, сообщил Reuters.

«Лишение этих учреждений (школ, больниц) обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — сообщается в письме.

Смит сказал Зеленскому, что Microsoft «помнит о моральной ответственности» перед гражданскими лицами. Однако он также добавил, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о том, стоит ли ей прекратить какие-либо текущие услуги и поддержку в России, чтобы действовать в соответствии с санкциями.

По данным агентства, решение ведущих западных разработчиков ПО Microsoft, SAP и IBM частично продолжить работу или сохранить персонал в России, несмотря на призывы Украины, вызвали гнев их работников в нескольких странах. Небольшие группы сотрудников этих компаний призвали руководство полностью уйти из России после начала спецоперации.

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