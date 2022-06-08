Microsoft «значительно сократит» бизнес в России

Microsoft «значительно сократит» свой бизнес в России, это решение затронет более 400 сотрудников корпорации, сообщает Bloomberg.

«В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России», — говорится в сообщении компании.

При этом Microsoft продолжит выполнять существующие договорные обязательства перед российскими клиентами «пока действует приостановка новых продаж».

По словам представителя компании, решение коснется более 400 сотрудников. «Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить полную поддержку в это трудное время», — заявила компания.

В начале марта Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.

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