Microsoft «значительно сократит» бизнес в России

Microsoft «значительно сократит» свой бизнес в России, это решение затронет более 400 сотрудников корпорации, сообщает Bloomberg.
«В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России», — говорится в сообщении компании.
При этом Microsoft продолжит выполнять существующие договорные обязательства перед российскими клиентами «пока действует приостановка новых продаж».
По словам представителя компании, решение коснется более 400 сотрудников. «Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить полную поддержку в это трудное время», — заявила компания.
В начале марта Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине. При этом уже в конце месяца корпорация заявила, что продолжит вести бизнес в стране с клиентами, не попадающими под санкции, включая школы и больницы. Компания отказалась полностью уходить из России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
- 2 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
- 3 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
- 4 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022