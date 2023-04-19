Российский дилер купил бизнес Mercedes-Benz в Подмосковье

Российский дилер «Автодом» купил местный бизнес Mercedes-Benz. Компания стала единственным владельцем двух юридических лиц. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год.
Два юридических лица немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России сменили владельца. На изменения в ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс».
Единоличным владельцем «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» стала российская дилерская компания «Автодом». В пресс-службе холдинга пояснили, что сделка находится на стадии закрытия.
В собственность «Автодома» перешел в том числе завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, способный производить до 30 тыс. автомобилей в год. Его запустили в 2019 году, объем инвестиций оценивался в 15 млрд рублей.
О планах Mercedes-Benz продать свой российский бизнес стало впервые известно в августе 2022 года. Автоконцерн оценил свои потери от прекращения поставок в Россию в 1,4 млрд евро.
Фото на обложке: medvedsky.kz /
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