Mercedes-Benz решил продать свой завод в Подмосковье

Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке машин в подмосковном Есипово. Основной претендент на покупку — автомобильный холдинг «Автодом».

Площадка принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG», сообщил «Коммерсантъ».

Собеседник издания в одном из автоконцернов сказал, что завод выставлен на продажу. Другой источник подтвердил, что сделка почти завершена и покупателем станет российский дилер, но у Mercedes некоторые «проблемы с документами».

Еще один источник с рынка недвижимости Подмосковья заявил, что «Автодом» претендует на завод, а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области.

В тендере, как сообщает газета, участвуют несколько дилеров. В авторитейле изданию сообщили, что «речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке». По их мнению, «Автодом» является основным претендентом.

В российском офисе Mercedes-Benz добавили, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России.

Mercedes-Benz оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро. Об этом говорится в отчете концерна за второй квартал. В первом квартале компания также подсчитывала убытки – тогда они составили 709 млн евро.

Mercedes-Benz не поставляет автомобили в Россию с марта. В июне россияне подали судебные иски к Mercedes-Benz с требованием возобновить поставки автомобилей.

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