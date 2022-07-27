Mercedes-Benz оценила потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро

Mercedes-Benz оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро. Об этом говорится в отчете концерна за второй квартал. В первом квартале компания также подсчитывала убытки – тогда они составили 709 млн евро.
Согласно данным из отчета Mercedes-Benz за второй финансовый квартал, выручка концерна снизилась на 13,6% год к году – до 3,1 млрд евро. Полугодовая выручка упала значительнее – на 16% до 6,6 млрд евро.
Отдельно в отчете говорится об убытках, которые Mercedes-Benz понесла из-за приостановки поставок в Россию. Общие потери концерна составили 1,4 млрд евро.
В первом финансовом квартале, который завершился в марте, компания также подсчитывала убытки из-за приостановки работы в России и оценила их в 709 млн евро.
Mercedes-Benz не поставляет автомобили в Россию с марта. В июле стало известно о возможных планах концерна продать имущество своего дистрибьютора одному из дилеров.
В июне группа россиян подали судебные иски к Mercedes-Benz с требованием возобновить поставки автомобилей.
Фото на обложке: pisaphotography /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?
- 2 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 3 Как сэкономить на авто для бизнеса?
- 4 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
- 5 Как клиенты общаются с бизнесом в 2021 году? Исследование в сферах недвижимости, автобизнеса и медицины
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июля 2022