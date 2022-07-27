Mercedes-Benz оценила потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро

Mercedes-Benz оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро. Об этом говорится в отчете концерна за второй квартал. В первом квартале компания также подсчитывала убытки – тогда они составили 709 млн евро.

Согласно данным из отчета Mercedes-Benz за второй финансовый квартал, выручка концерна снизилась на 13,6% год к году – до 3,1 млрд евро. Полугодовая выручка упала значительнее – на 16% до 6,6 млрд евро.

Отдельно в отчете говорится об убытках, которые Mercedes-Benz понесла из-за приостановки поставок в Россию. Общие потери концерна составили 1,4 млрд евро.

В первом финансовом квартале, который завершился в марте, компания также подсчитывала убытки из-за приостановки работы в России и оценила их в 709 млн евро.

Mercedes-Benz не поставляет автомобили в Россию с марта. В июле стало известно о возможных планах концерна продать имущество своего дистрибьютора одному из дилеров.

В июне группа россиян подали судебные иски к Mercedes-Benz с требованием возобновить поставки автомобилей.

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