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Россияне подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В конце марта «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иски о защите прав неопределенного круга потребителей против  Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor и других крупных автоконцернов. Потребители требуют возобновить поставки.

Россияне подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota

У потребителей претензии в импортерам продукции и запчастей к ней.  Первое рассмотрение одного из дел уже началось — в отношении Toyota. Иск подан к ООО «Тойота Мотор». Глава организации Олег Павлов заявил, что Роспотребнадзор подтвердил готовность участвовать в разбирательствах, сообщили «Известия».

Истцы требуют прекратить исполнять санкции и возобновить поставки всей продукции. Например, в иске говорится, что ООО «Тойота Мотор» незаконно прекратила поставки автомобилей, запасных частей и деталей. В итоге потребители лишились права на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену автомобиля, а также на его техническое обслуживание и ремонт.

Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. Пользователи могут выбирать автозапчасти, ввозимые в том числе и по параллельному импорту: двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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