Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей

Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства.

Пользователи могут выбирать автозапчасти, ввозимые в том числе и по параллельному импорту: двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления и другие.

Позднее компания также добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

Сам ассортимент автотоваров также был увеличен на 1 млн товарных единиц — сейчас их более 2,2 млн. Маркетплейс планирует расширить его еще вдвое в 2022 году.

Сейчас сервис доступен на сайте Wildberries, через несколько месяцев появится в мобильных приложениях.

«Мы запустили продажи автотоваров в 2020 году и видим, что интерес покупателей к ним динамично растет. В 2021 году оборот этой категории на Wildberries вырос на 205% год к году, а в 1 квартале 2022 года — на 223% год к году», — говорится в сообщении ритейлера.

Заказ и доставку запчастей организует логистическая и курьерская служба Wildberries по России, Беларуси, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары на Wildberries могут все предприниматели: торговая комиссия онлайн-площадки составит от 6%.

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