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Netflix объявил о закрытии проката DVD

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Netflix после 25 лет работы закрывает DVD-прокат, последние диски доставят пользователям 29 сентября текущего года.

Netflix объявил о закрытии проката DVD

О решении компания сообщила на своем официальном сайте. В заявлении Netflix говорится, в частности, о продолжающемся сокращении бизнеса и необходимости принятия мер для сохранения качества услуг. 

«Эти культовые красные конверты изменили отношение людей к просмотру фильмов и сериалов дома и проложили путь к переходу на стриминговое вещание», — заявляет компания.

Netflix также поблагодарил всех клиентов, которые хотя бы раз заказывали DVD.

Свой первый диск компания отправила в 1998 году. В 2019 году возглавлявший в тот период Netflix Рид Хастингс заявлял, что прокат DVD не планируется закрывать по крайней мере в ближайшие пять лет.

Весной прошлого года Netflix покинул российский рынок. Сервис дождался окончания действия подписок пользователей и прекратил работу в стране из-за ввода российских войск на территорию Украины. 

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Фото на обложке: Elliott Cowand Jr / Shutterstock

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