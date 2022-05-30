Netflix больше не работает в России — теперь официально

Теперь Netflix официально не работает на территории России – представитель сервиса подтвердил его отключение. Компания могла сделать это раньше, но ждала, пока у российских пользователей истекут сроки платных подписок.

Отключение Netflix на территории России – последний шаг компании по уходу с российского рынка. Об этом сообщил представитель Netflix, его слова передает «Коммерсант».

Пользователи Netflix из России пока могут пользоваться сервисом, но только через обход блокировки – с помощью VPN. Проблемы с доступом к Netflix у россиян начались в ночь на 27 мая – сервис начал блокировать их по IP-адресам.

В конце апреля группа российских пользователей Netflix подала на него в суд с требованием восстановить доступ к контенту, который компания приостановила в связи с военной операцией на Украине.

Из-за приостановки деятельности на территории РФ Netflix лишилась значительной части подписчиков, информацию о чем отразила в квартальном финансовом отчете. Он разочаровал инвесторов – акции Netflix рухнули на 37% за один день и потянули вниз весь фондовый рынок стриминговых сервисов.

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