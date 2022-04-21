Акции Netflix рухнули на 37% и потянули вниз весь рынок стриминга

Акции платформы Netflix на бирже Nasdaq за один день рухнули на 37%. Инвесторы разочаровались квартальным отчетом – количество подписчиков снизилось на 200 тысяч. Снижение котировок ведущего сервиса в мире потянуло за собой весь рынок стриминга.
Ценные бумаги Netflix падали в ходе торговой сессии на 39%. По актуальным на момент публикации данным с биржи Nasdaq, падение замедлилось до 36,1%. С утра акция ведущего стримингового сервиса в мире стоила $349, а вечером уже $222. Рыночная капитализация Netflix упала с $160 до $100 млрд.
Уходу акций Netflix в пике способствовала публикация квартального отчета. В нем компания рассказала, что за первые три месяца текущего года потеряла 200 тысяч подписчиков. Сам Netflix дал настораживающий инвесторов прогноз – в 2022 году число отмененных подписок увеличится до 2 млн.
Netflix перестал работать в России из-за военной операции на Украине. По собственным данным, количество российских подписчиков составляло 700 тысяч.
Вслед за акциями Netflix начали дешеветь бумаги других игроков рынка видеостриминга. Так, например, котировки Walt Disney снизились на 4,5%, Warner Bros. Discovery – на 6,1%, Paramount – на 6,8%, FuboTV – на 8%. Подешевели (на 7,7%) даже акции компании-производителя оборудования для стриминговых платформ Roku.
В Saxo Bank выразили мнение, что люди просто устали от стриминговых сервисов, а подписка начала дорожать из-за инфляции.
Фото на обложке: Proxima Studio /
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