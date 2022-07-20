Netflix потерял около 1 млн подписчиков во втором квартале — вдвое меньше прогноза

Netflix отчиталась за второй квартал 2022 года — для стримингового сервиса итоги оказались лучше прогноза. Компания потеряла около 1 млн платных подписчиков вместо прогнозируемых 2 млн, сообщается в отчете сервиса.

Число платных подписчиков сократилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В апреле 2022 года после потери 200 тыс. пользователей на фоне ухода Netflix с российского рынка платформа прогнозировала еще 2 млн отмененных подписок во 2 квартале.

В текущем отчете компания дала более позитивные прогнозы: ожидается, что в 3 квартале число платных подписчиков возрастет на 1 млн.

Выручка Netflix во втором квартале составила $7,97 млрд, прибыль — $1,44 млрд. В третьем квартале компания прогнозирует снижение выручки до $7,8 млрд.

В апреле 2022 года Netflix отчитался за первый квартал и впервые за всю историю стримингового сервиса сообщил о потере 200 тыс. подписчиков. Уменьшение числа пользователей связано с инфляцией, спецоперацией России на Украине и жесткой конкуренцией среди стриминговых сервисов.

После публикации отчета за первый квартал акции платформы на бирже Nasdaq за один день рухнули на 37%.

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